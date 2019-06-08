"عزيز على القلب".. أمسية ثقافية بالأوبرا لتكريم الراحل إبراهيم الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية بعنوان "عزيز على القلب"، في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل، على المسرح الصغير، في إطار سلسلة حلقات "صالون مصر المبدعة"، وضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري.

تتناول الأمسية المشوار الفني المضيء للموسيقار الكبير الراحل إبراهيم الحجار، بحضور كل من نجلة الفنان أحمد الحجار، المطربان طارق فؤاد ومحمد عبد الستار، المخرج وحيد مخيمر مع الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ويقدمها الشاعر محمد بهجت .

يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم الحجار ولد في 7 يناير 1922 بمحافظة بني سويف، حفظ القرأن الكريم في صغره ثم انتسب إلى مدرسة المعلمين وبعدها لمدرسة معلمي بني سويف، قرر بعدها الرحيل إلى القاهرة وعمره 22 عامًا ليخوض امتحان الأصوات الجديدة في هيئة الإذاعة بعد انتسابه لمعهد الموسيقى العربية وتم اعتماده مغنيًا بالإذاعة عام 1945، وتم تعيينه في دار الأوبرا عام 1968.