تعدى عليه شخص بماسورة.. وفاة معاق ذهنيا متأثرًا بإصابته في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفيَّ معاق ذهنيا يقيم بمدينة سيدي غازي في كفر الشيخ، أمس الجمعة؛ متأثرًا بإصابته إثر تعدي صاحب صالة جيم عليه بماسورة منذ حوالي إسبوع.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتعدي المدعو "أ.ا"، 25 سنة، صاحب صالة جيم، ويقيم بمدينة سيدي غازي، بالتعدي على المدعو "ح.ع"، 40 سنة، عاطل، ومعاق ذهنيًا، بماسورة محدثًا به عدة إصابات.

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جرى نقل المصاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام، في حالة خطيرة وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي عليه، إصابته بكسر في الجمجمة وتزيف بالمخ، وحالته سيئة، وجرى إيداعه في المستشفى لتلقي العلاج.

انتقل الرائد رامي عبد الصمد شرف الدين، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه النقيبين حسام حمدون، وعلي سعد، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال شهود العيان أكدوا قيام المجني عليه بقذف صالة الجيم المملوكة للمتهم بالطوب نظرًا لمعاناته من إعاقة ذهنية، ما جعل المتهم يعتدي عليه بماسورة محدثًا به الإصابات الواردة في التقرير الطبي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار علاء الخطيب، مدير نيابة مركز كفر الشيخ، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.