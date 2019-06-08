إنقاذ 67 حالة من الغرق بشواطىء رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

أعلن اللواء عماد حمدي، رئيس مدينة رأس البر، إنقاذ 67 حالة من الغرق وتسليم 43 طفلا تائهين إلى ذويهم خلال الساعات القليلة الأخيرة أثناء الاحتفال بإجازة عيد الفطر المبارك، مضيفًا أن مسئولي الوحدة المحلية يعملون من أول ضوء النهار حتى آخر ضوء لتوفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة.

وأضاف، حمدي، في تصريح صحفي، أنه يجرى متابعة المنقذين وحالات تعدي خط الحماية بالشاطىء بالإضافة إلى المتابعة المستمرة بأجهزة اللاسلكي، لافتًا تزويد الشواطئ بـ 6 لانشات سريعة ودراجتين مائيتين و100 رجل إنقاذ استعدادا للموسم الصيفي واستقبال رواد المدينة ومصطافي اليوم الواحد.​