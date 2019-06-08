"مستقبل وطن" يشارك أهالي الشيخ زويد ورفح العيد بيوم رياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

شارك حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، أهالي شمال سيناء، أمس الجمعة، أعيادهم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ونظم يوماً رياضياً لشباب الشيخ زويد ورفح بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء تحت رعاية النائب إبراهيم أبو شعيرة، والحاج سالم العكش أمين الحزب بالمحافظة، ويسري جاسر أمين التنظيم الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور، نور صقر عضو هيئة المكتب، ومطير سالم أمين القسم الشيخ زويد بالحزب، وعبد القادر سويلم أمين قسم رفح، وأيمن عبد القادر أمين التنظيم بالمدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال النائب إبراهيم أبو شعيرة، إن تنظيم يوم رياضي لشباب الشيخ زويد ورفح رسالة واضحة بأن سيناء كلها تحت سيطرة قواتنا المسلحة والشرطة، ويأتى ذلك تحدي من أهالى الشيخ زويد ورفح للأرهاب الغاشم وكل من تسول له نفسه بالمساس بمقدرات الوطن.

ومن جانبه، أشاد نور صقر عضو هيئة المكتب بُحسن التنظيم والفرق المشاركة وكيفية التواصل مع الشباب بشكل حضاري وفكري لنصل إلى عقلية قادرة على التحدي والصمود.