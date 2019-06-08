الجزائر.. دعوة للإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات

دعت مجلة الجيش الصادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية إلى الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، بالموازاة مع انتهاج أسلوب الحوار البناء من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
وهاجمت المجلة في افتتاحيتها أطرافا قالت إن اكتساب الجيش الوطني الشعبي مقومات العصرنة ومكامن القوة الرادعة أصبح يزعجها، وأنها لم تكن تتوقعتمكن الجيش الجزائري من بلوغ هذا المستوى في ظرف زمني وجيز.
افتتاحية لسان حال الجيش الوطني الشعبي التي جاءت تحت عنوان "على نهج الشرعية الدستورية" أكدت على أن مصلحة الوطن تقتضي انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة للأزمة التي
وأوضحت المجلة، أن الحوار من شأنه أن "يقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه".
وأضافت أنه إلى جانب ذلك، يجب تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، وهذا بوصفها "أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية.
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