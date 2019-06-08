بوتين: ملف “هواوي” بداية لـ”حرب تكنولوجية” هي الأولى في العصر الحديث

قال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية، والنزعات الحمائية، معتبرا أن النموذج الحالي للعلاقات التجارية الدولية في أزمة، على الرغم من نمو الاقتصاد العالمي.
واعتبر “بوتين” خلال جلسة لمنتدى الطاقة الروسي الصيني، التي حضرها ونظيره الصيني “شي جين بينغ”، أن محاولات إزاحة شركة “هواوي” الصينية من الأسواق ليس إلا بداية لحرب تكنولوجية هي الأولى في العصر الحديث، وذلك في إشارة إلى قرارات الولايات المتحدة بشأن عملاق صناعة الاتصالات الصيني.
وانطلقت، أمس الخميس، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية، وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، حيث يبحث المشاركون التحديات، التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لاسيما قطاع الطاقة.
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