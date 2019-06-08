هواوي” تتلقى ضربة أخرى من “فايسبوك” في سياق العقوبات الأمريكية

أعلنت شركة “فايسبوك” أنها لن تسمح لعملاق الهواتف الصيني “هواوي” بتثبيت تطبيقاتها، التي تشمل “فايسبوك”، و”أنستغرام”، و”واتساب” مسبقًا على الهواتف الذكية بعد الآن، في أحدث ضربة تتلقاها الشركة الصينية بعد قطع شركات التكنولوجيا الغربية علاقاتها مع شركة الاتصالات الصينية، المحاصرة، تطبيقا لحظر تجاري، أصدره الرئيس “ترامب” عليها.

وقالت شركة “فايسبوك” لوكالة “رويترز” إن العملاء، الذين لديهم بالفعل هواتف “هواوي” سيظلون قادرين على استخدام تطبيقاتها، وتلقي التحديثات، ولكن لن تتمكن هواوي من تثبيت تطبيقات “واتساب”، و”أنستغرام”، والتطبيق الرئيسي “فايسبوك” نفسه على الهواتف الجديدة مسبقا.

وقالت “غوغل” إن حظر منتجاتها لن يشمل الأجهزة، التي تم تصنيعها والموجودة في المتاجر، والمخازن، بينما شركة “فايسبوك” لن تستثني إلا الهواتف العاملة، حاليا، وأي هاتف “لم يغادر المصنع” لحد الآن فلن تستطيع “هواوي” تثبيت تطبيقها عليه بشكل منفصل، إذ سيكون على المستخدم إنزال التطبيق من “غوغل بلاي”، بحسب “رويترز”.

ورفضت “هواوي” التعليق لـ”رويترز” على قرار “فايسبوك.

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ويعني هذا القرار أن أجهزة “هواوي” الجديدة، بعد مهلة 90 يوما، التي منحتها الحكومة الأمريكية للشركة الصينية، لن يكون من ضمنها تطبيق “غوغل بلاي”، ولا تطبيقات “فايسبوك”، و”أنستغرام”، و”واتساب”، ما يزيد الضغط على شركة الاتصالات الصينية الأكبر.

ومنعت واشنطن، في ماي الماضي، الشركات الأمريكية من توفير التكنولوجيا لشركة “هواوي”، كجزء من حملة طويلة الأمد ضد الشركة.

وتزعم الولايات المتحدة أن شركة “هواوي” قريبة جدا من الحكومة الصينية، وأن معدات شبكة الاتصالات، وغيرها من المنتجات يمكن أن تكون قناة للتجسس، وهو ما تنفيه “هواوي”.