الرئيس الموريتاني يجدد دعمه لـ"الغزواني" للقضاء على الإرهاب

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الجمعة، إلى الوقوف في وجه من وصفهم بالمتطرفين، و"من يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء" حسب وصفه، في إشارة إلى تحالف تنظيم الإخوان الإرهابي وعدد من رجال الأنظمة السابقة الداعم لمرشح الرئاسيات سيدي محمد ولد بوبكر.



واعتبر الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز، خلال كلمته في حملة مرشح الأغلبية للرئاسيات، أن التصويت للمرشح محمد ولد الغزواني يمثل استمرارا لنجاحات البلاد على الإرهاب، لافتا إلى أن موقع موريتانيا في منطقة تواجه تحديات أمنية يحتم على الناخبين اختيار المرشح القادر على مواصلة الحملة على الإرهاب.

وبدأت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا، منتصف فجر الجمعة، ولمدة أسبوعين لتمكن المرشحين من الاتصال بناخبيهم في مختلف الولايات.

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وأشاد مرشح الأغلبية للرئاسيات في موريتانيا محمد ولد الغزواني بجهود الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لتكريس التناوب السلمي على السلطة وتجذير الديمقراطية في البلاد، بالإضافة إلى ما حققته البلاد في عهده من إنجازات، متعهدا بمواصلة نهج الرئيس في حال فوزه في الاستحقاقات الرئاسية يوم الـ22 يونيو/حزيران الجاري.





أما الرئيس ولد عبدالعزيز فعبر عن ثقته في المرشح محمد ولد الغزواني بوصفه ضمانة للمحافظة على المكتسبات التي حققتها البلاد خلال العشرية الأخيرة في شتى المجالات، حسب وصفه.

وأطلق المرشحون للرئاسيات حملاتهم الانتخابية من مناطق شتى من البلاد، تركزت معظمها في العاصمة نواكشوط التي احتضنت انطلاقة حملة 5 مرشحين من أصل 6.

وتشهد موريتانيا في الـ22 يونيو الجاري تنظيم انتخابات رئاسية بمشاركة 6 مرشحين، أوفرهم حظا مرشح الأغلبية وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني.