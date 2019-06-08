في يوم العيد ..”سوبرمان” ينقذ فتاة من محاولة انتحار في القنيطرة -فيديو

في مشهد استثنائي، خطف أحد شباب القنيطرة، الأنظار في يوم عيد الفطر، أول أمس الأربعاء، بعدما خاطر بحياته لإنقاذ فتاة من محاولة انتحار.

وفي مبنى من طابقين، فوجئت الساكنة بفتاة تحاول الانتحار من نافذة البيت، غير متفاعلة مع دعوات السكان الذين تحلقوا حول المكان لدفعها للتراجع.

وأمام إصرار الفتاة على محاولة وضع حد لحياتها، عرض شاب، لقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”سوبرمان”، نفسه للخطر، في محاولة منه لإنقاذ الفتاة من الإنتحار.

Advertisements

وصعد الشاب إلى أعلى المبنى الذي حاولت الفتاة الانتحار منه، تدلى من السطح وأنقذ الفتاة من النافذة.

المشهد البطولي الذي وثقته عدسات كاميرا الحاضرين للواقعة، نقل حالة الترقب التي عاشها الحاضرون لمحاولة الانتحار، والتصفيقات والفرح الذي عم المكان بعدما أنقذت شجاعة الشاب روحا من خطر كان قريبا منها.