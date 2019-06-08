بوتين يوصي الأطفال بقراءة القرآن والكتب المقدسة

قال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إنه سيكون من المفيد للأطفال قراءة كتب، مثل الكتاب المقدس، والقرآن، والتوراة، مؤكدا أن أسس الإنسانية تكمن في جميع هذه الديانات.

وقال “بوتين” أثناء حديثه مع رؤساء وسائل إعلام أجنبية، مجيبا عن سؤال بشأن الكتاب، الذي ينصح أطفال أي بلد بقراءته: “فليقرؤوا الكتاب المقدس، وعلى أي حال سيستفيدون من ذلك.. فليقرؤوا التوراة، والقرآن…كل هذا بالتأكيد سيفيد البنين والبنات”.

وأضاف الرئيس الروسي “في جميع الديانات أسس إنسانية، وإذا اتبعناها، واتبعنا قواعدها، فإن العالم سيكون أفضل”، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.