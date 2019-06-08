بعد واقعة “رادس”.. نقابتا الصحافيين المغربية والتونسية تتدخلان للتهدئة ووقف التراشق الإعلامي

في محاولة منهما لوقف التراشق الإعلامي عقب واقعة “رادس”، دعت نقابتا الصحافيين بالمغرب وتونس، في بيان مشترك، إلى “التهدئة والتعقل والتسلّح بالشروط المهنية النبيلة”.

وقال البيان المشترك، إن “إن نقابة الصحافيين التونسيين ونقابة الصحافة المغربية، تتابعان بقلق بالغ، التجاذبات الإعلامية الخطيرة، على خلفية القرار الأخير للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بخصوص مقابلة الترجي والوداد في نهائي أبطال إفريقيا”.

وعبرت النقابتان عن “استهجانهما لمحاولات تسييس مباراة عادية في كرة القدم، جمعت بين ناديين رياضيين عريقين في البلدين الشقيقين”.

ودعتا وسائل الإعلام بالبلدين، إلى “العمل على التصدي للانحرافات، حسب ما تقتضيه أخلاقيات العمل الصحفي، وما يستوجبه التاريخ المشترك وعلاقات الأخوة والوحدة والتضامن بين الشعبين”.

Advertisements

ويأتي البيان المشترك، بعدما قرر الكاف إعادة مباراة إياب نهائي عصبة الأبطال الأفارقة في بلد محايد، وتجريد الترجي التونسي من الكأس والميداليات، ومطالبة النادي باسترجاعهم.

وكان الحكم الغامبي بكاري جاساما رفض في إياب نهائي عصبة الأبطال برادس، احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61، بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.

واستمر توقف المباراة لأكثر من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي بعد حصوله على قرار من الاتحاد الإفريقي (الكاف)، قبل أم تقرر اللجنة التنفيذية للكاف إعادة المباراة في بلد محايد.