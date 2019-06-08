طلبة الطب يصعدون.. يدعون آباء وأولياء أمورهم إلى المشاركة في وقفات احتجاجية أمام كليات الطب يوم الامتحانات

دعت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب، آباء وأولياء أمور الطلبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام كليات الطب في كافة ربوع المملكة.

وطالب طلبة الطب آباء وأولياء أمورهم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يوم العاشر من شهر يونيو الجاري، تنديدا باستمرار تعنت الوزارتين الوصيتين على القطاع، والتفافهما على المطالب، ما يضع مستقبل السنة الجامعية بأيد مجهولة.

وعبرت التنسيقية، في بلاغ لها، عن استنكارها لما يتعرض له الطلبة المضربون منذ عشرة أسابيع، من تهديدات بالطرد والترسيب.

ودعا طلبة الطب وزارتي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الاستجابة إلى مطالب الحوار، وتحمل مسؤوليتهما “بدل الاختباء وراء عبارات التسييس، والمؤامرة”.

وأكد الطلبة أنفسهم أنهم سيقاطعون امتحانات، يوم 10 يونيو الجاري، واصفين إياها بـ”المهزلة، بينما سيمدد طلبة السابعة التدريبات الاستشفائية في المستشفيات الجهوية، والإقليمية لمدة أسبوعين ابتداء من 10 يونيو الجاري.

وكان طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة قد خرجوا، يوم الخميس الماضي، في مسيرة وطنية، شارك فيها أكثر من 12000 ألف طالب طبيب، في الرباط، وذلك بعد أكثر من شهرين، من الاحتجاجات، والمسيرات، والإضرابات.

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وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد في جلسة أسئلة شفوية في مجلس النواب، أن الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد، محملا “المقاطعين” مسؤولية عدم إجرائها، ومشددا على أن الموسم الدراسي الجاري لن ينتهي بسنة بيضاء، لأن هناك طلبة مواظبين على الدراسة، منهم طلبة أجانب، وآخرون عسكريون.

ومن بين مطالب طلبة الطب، عدم إدماج طلبة القطاع الخاص في التدريبات في المستشفيات العمومية، بالإضافة إلى رفضهم اجتياز طلبة الكليات الخاصة للمباراة الداخلية، وللإقامة إلى جانب طلبة الكليات العمومية لما فيه من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص.