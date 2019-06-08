الكوت ديفوار يؤكد استعداده للكان ومواجهة “الأسود” ويفوز على هذا المنتخب بثلاثية

يواصل منتخب الكوت ديفوار لكرة القدم، استعدادته لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر، وللتي سيواجه في دور مجموعاتها، المنتخب المغربي، إلى جانب جنوب إفريقيا، وناميبيا، وذلك في معسكر إعدادي مغلق في فرنسا.

المنتخب الإفواري، خاض اليوم الجمعة، أول مبارياته الودية التحضيرية لهذا العرس القاري، وكان ذلك أمام منتخب جزر القمر، وانتهى لصالح المنتخب البرتقالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسجل ويلفريد بوني، النجم الأول للمنتخب الإفواري، ثنائية في هذه المباراة، قبل أن يسجل لاعب منتخب جزر القمر، هدفا في مرماه، فيما الهدف الوحيد للمنتخب القمري، وقعه من ركلة جزاء، في الوقت بدل الضائع.