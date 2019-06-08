تصوير: حسام أديب
اهتز حي النهضة، بمدينة المحمدية، ثاني أيام العيد، على وقع جريمة مروعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، ذبحته عشيقته من الوريد إلى الوريد، ماخلف صدمة لدى المواطنين.
وقالت والدة الهالك، في حديثها مع “اليوم 24″، “إن المتهمة أصرت على ذبح إبنها”.
وأوضحت، بأن “المتهمة لديها أبناء، لكنها ليست الوحيدة في هذه الجريمة، بل أشخاص آخرين”. قائلة:”أصروا على قتله..؛ ذبحوه فحال الحولي”.
وطالبت والدة الضحية بمعاقبة الجناة، مشيرة إلى “أن إبنها شاب طيب، والجميع يشهد بأخلاقه”.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تقتل عشيقها..والدته: ذبحوه كـ”الحولي”…والفاعلة أم وجدة وكانت تحمل “جنوي”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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