الجيش الليبي: تنظيم الإخوان يجند المهاجرين غير الشرعيين

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيعالسبت 2019/6/8 02:10 صباحا بتوقيت أبوظبي
المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي
قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، الجمعة، إن "تنظيم الإخوان الإرهابي المتستر بحكومة الصخيرات غير الشرعية وعصاباتها الإجرامية يضيف إلى سجله الإجرامي, تجنيد المهاجرين غير الشرعيين".
وتابع المركز الإعلامي في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن مليشيات حكومة الصخيرات جندت المهاجرين غير الشرعيين لقتال القوات المسلحة بالإغراءات المادية والإجراءات القسرية.
ووجه الجيش الليبي تحذيرا لمليشيات "حكومة الصخيرات" قائلا: "مهما جلبتم من أسلحة من تركيا وقطر داعمي الإرهاب وارتكبتم من جرائم وخالفتم من قوانين فستحاسبون عليها".
وأضاف: "بعد أن جلبتم المرتزقة لقتال قواتنا المسلحة فإن كل حلولكم لن تجديكم, ولن تغني عنكم شيئا".
ونوه الجيش الليبي إلى أن الشعب "أدرك خبث مليشيات حكومة الصخيرات وأدرك ألاعيبهم"، مشيرا إلى أنه بعد بدء الجيش الليبي عملية تحرير العاصمة والمنطقة الغربية اختفى طرح الأحمال الكهربية واستقر سعر صرف الدولار، ولم يرتفع إلى 9 دنانير كما كان سابقا.
وكرر الجيش الليبي تأكيده على استهداف وتدمير القوات الجوية الليبية لطائرة تركية مسيرة بدون طيار من نوع دراون بعد ملاحقتها إثر قصفها لمواقع مدنية في المناطق المنتشرة فيها الجيش الليبي بالعاصمة وما حولها.
وقال الجيش الليبي، في البيان: "هذه حلول يائسة لأنها فضحتكم, وفضحت ممارساتكم حتى القضاء عليكم واجتثاثكم, من هذه الأرض الطاهرة ليبيا العظيمة, التي نريدها, بلد علم وتقدم وتقنية ودولة مؤسسات, خالية من الإرهاب والإرهابيين, ينعم فيها كل مواطن بالعيش الكريم".
وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، أعلنت فجر الجمعة، أن قوات سلاح الجو استهدفت ودمرت عند منتصف الليل طيارة تركية مسيرة بالقسم العسكري بمطار معيتيقة.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات القوات الجوية أغارت على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة ودمرت الطائرة التركية بالقرب من الدُشم العسكرية.
وتعد هذه الواقعة هي الثانية، في أقل من 24 ساعة داخل مطار معيتيقة في طرابلس.
وأعلن الجيش الليبي تدمير الطائرة التركية بعد إغارتها على قوات تابعة له، ومحاولتها الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة العسكري الذي انطلقت منه.
من جانبها، أكدت غرفة الملاحة بمطار معيتيقة الدولي أن القصف الجوي بعيد عن مهبط الطائرات المدنية، وأن عملية التشغيل تسير بشكل طبيعي.
وتساند تركيا مليشيات حكومة الوفاق بطرابلس، في محاولة لصد تقدم الجيش الليبي منذ إطلاقه عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.
ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 أبريل/نيسان الماضي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتسخير كل إمكاناته لدعم المليشيات.
وأرسلت تركيا 16 مايو/أيار الماضي طائرة تركية من طراز "Antonov" محملة بطائرات بدون طيار.
كما أرسلت في 18 من الشهر نفسه سفينة "أمازون" التركية محملة بـ40 مدرعة من نوع "كيربي"، إضافة إلى إرهابيين قادمين من إدلب.
وفي تورط سافر أرسلت تركيا في الـ29 من الشهر ذاته طائرة شحن تركية من طراز (c130) إلى مطار مصراتة على متنها خبراء أتراك لتدريب المليشيات إضافة إلى غرفة عمليات متكاملة.
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