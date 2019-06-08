شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إحباط هجوم إرهابي في سيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أحبطت قوات الأمن المصرية أمس (الجمعة) هجوما إرهابيا على أحد الأكمنة في شمال سيناء. وبحسب ما أفاد التلفزيون المصري، تم صد الهجوم الإرهابي على كمين البطل 15 جنوب العريش شمال سيناء. وذكرت مصادر أنه تمت مطاردة المهاجمين والقبض على عدد منهم.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت مقتل 14 عنصراً إرهابياً، وضبط 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، بعد تتبع الأجهزة الأمنية مسار هروب منفذي حادثة العريش وتحديد مكان تواجدهم. وأكد بيان رسمي أنه «في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الكمائن الأمنية جنوبي العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادثة عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد».

وتكثف قوات الأمن انتشارها في سيناء، إذ تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لعدد من المواقع العسكرية، من خلال نشر قوات الصاعقة والتدخل السريع والمدرعات، تحسبا لأية تحركات للعناصر الإرهابية، والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط عدد من العناصر الإرهابية الهاربة.