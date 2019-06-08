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عقوبات أمريكية على 39 شركة إيرانية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس (الجمعة) فرض عقوبات على أكبر الشركات البتروكيماوية القابضة في إيران وشبكة واسعة من وكلائها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العقوبات الجديدة تستهدف أكبر الشركات البتروكيماوية القابضة وأكثرها أرباحا في إيران بسبب تمويلها منشأة «خاتم الأنبياء» التي تمثل الفرع الهندسي للحرس الثوري.

وجاء في البيان أن العقوبات تستهدف أيضا 39 شركة ووكلاء خارج إيران تابعين لشركة «الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية».

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين «باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري». وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40 % من إنتاج إيران من البتروكيميائيات و50 % من صادرات هذا القطاع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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