شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب تونس عضواً غير دائم بمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تونس)

انتخبت تونس اليوم عضواً غير دائم بمجلس الأمن عن المجموعة الأفريقية للفترة 2020 ـ 2021 م بـ 191 صوتا من بين 193 صوتا للدول الأعضاء .

وعن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، التي تشغل الكويت مقعدها في المجلس، انتخبت فيتنام 192 صوتا.

وتنضم سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى عضوية المجلس ممثلة لمجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، التي تشغل مقعدها حاليا بيرو.

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ومن مجموعة أوروبا الشرقية انتخبت أستونيا، لتحل محل بولندا في العام الجديد.

وقبيل بدء عضوية هذه الدول الخمس في المجلس، تنتهي عضوية الكويت وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وبيرو وبولندا في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019.

ويتشكل مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، منهم 5 أعضاء يمتلكون العضوية الدائمة هم الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، والصين بينما توزع المقاعد العشرة الأخرى على أساس إقليمي: 5 للدول الأفريقية والآسيوية، واحد لدول أوروبا الشرقية، 2 لدول أميركا اللاتينية والكاريبي، 2 لدول أوروبا الغربية ودول أخرى. ويتحمل المجلس المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين.

مما يذكر أن تونس كانت قد شغلت مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن ثلاث مرات في تاريخها في الفترات 1959 - 1960 و1980 - 1981 و2000 - 2001.