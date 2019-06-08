قوى الحرية والتغيير بالسودان: نقبل بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي وفق شروط محددة

أكّدت ​قوى الحرية والتغيير​ في ​السودان​ "أننا نقبل بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وفق شروط محددة سلمناها خلال لقائه في سفارة ​أثيوبيا​".

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