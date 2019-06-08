المجلس العسكري السوداني: منفتحون للتفاوض في أي وقت للوصول إلى حل

أعلن ​المجلس العسكري​ الانتقالي ب​السودان​ أنه "منفتح على التفاوض مع قوى المعارضة، من أجل الوصول إلى حل في أي وقت للأزمة الراهنة"، موضحاً أن "الهدف من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ​أبي أحمد​ القيام بمبادرة للوساطة ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، إضافة لاطمئنانه على الأوضاع بالبلاد".

وفي وقت سابق الجمعة، وصل آبي أحمد إلى ​الخرطوم​ في زيارة استغرقت يوما واحدا أجرى خلاله لقائين مع المجلس العسكري الانتقالي، ووفد من ​قوى الحرية والتغيير​ التي تقود الاحتجاجات بالبلاد، لإعادة إطلاق الحوار من جديد بين الجانبين اللذين تباعدت مواقفهما إثر فض ​اعتصام​ الخرطوم قبل أيام ما أودى بحياة العشرات.