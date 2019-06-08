الرئاسة الليبية: ندين الصمت الدولي على استهداف المنشآت المدنية بطرابلس

دان المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية "الصمت الدولي حيال استهداف المنشآت المدنية بالعاصمة"، متهماً طائرات تابعة لقوات حفتر، بـ"قصف مستشفيين ميدانيين في منطقتي السواني، وعين زارة، جنوب ​طرابلس​".

ولفت إلى أن "القصف الجوي طال أيضا عدة مواقع في مدينة الزاوية، من بينها نادي الفروسية، كما تعرض مطار معيتيقة الدولي للقصف مرتين خلال 24 ساعة"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني ترصد وتوثق هذه الجرائم والانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ومنذ 4 نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة، إثر إطلاق حفتر، قائد جيش ​شرق ليبيا​، عملية عسكرية للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة، واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.