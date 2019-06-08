المدعي العام الارجنتيني يرفع دعوى قضائية ضد اسقف بتهم جنسية

أعلن مكتب المدعي العام في ​الأرجنتين​ عن رفع ​دعوى قضائية​ ضد الأسقف غوستافو زانشيتا بتهمة ارتكابه اعتداءات جنسية متكررة. وكان زانشيتا قد استقال من منصب أسقف وهران بالأرجنتين في 2017 وفي غضون بضعة أشهر تم تعيينه في منصب كبير في إدارة ​الفاتيكان​.

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