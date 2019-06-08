آبي: وحدة وسيادة السودان هدف مقدس لا مساومة عليه

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن "وحدة واستقرار وسيادة ​السودان​ هدف مقدس لا مساومة عليه"، مشيرا إلى أن "مناقشاته مع الجميع اتسمت بروح عالية من المسؤولية"، مؤكداً أن "في الوقت الذي تواجه فيه الأمة السودانية تحديات جسمية تمس الصميم الوطني، فإن الأنانية والمصالح الضيقة والدوافع الفئوية والأطماع السياسية الفردية لا يجوز أن يكون لها مكان في معالجة الأزمة".

ولفت إلى أنه "على الشعب السوداني أن يتحلى بالشجاعة المعهودة لديه وبالشرف والعزة التي هي قيمه الثابتة عبر تاريخه المجيد من أجل أن يظل ​الجيش​ والشعب والقوى السياسية مركزين جهودهم على مصير الأمة"، مشدداً على أن بعثة الاتحاد الإفريقي و "الإيغاد"، ظلت ولا تزال تحت التصرف التام للأطراف السودانية لتسهيل توصلهم للاتفاق المنشود في أسرع الأجل، وأن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية يجب أن تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام بما يتطلب ذلك من تنظيم وتخطيط استراتيجي ومنهجي".