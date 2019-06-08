بوتين بحث مع المستثمرين الأجانب مشاركتهم في المشاريع الوطنية الروسية

أفاد مساعد الرئيس الروسي أندريه بيلووسوف بأن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث مع ممثلي أوساط الأعمال الأجانب مشاركتهم في تنفيذ المشاريع الوطنية في ​روسيا​، وذلك خلال ​منتدى بطرسبورغ الاقتصادي​ الدولي"، مشيراً إلى أنه "بوسعي القول إن الاجتماع كله كان مكرسا لمشاركة أوساط الأعمال الأجنبية في المشاريع الوطنية وهذا كان الموضوع الرئيسي الذي نوقش".

ولفت إلى أن "​رجال الأعمال​ طرحوا أسئلة معينة ورد عليها أعضاء ​الحكومة الروسية​"، مشيرا إلى أن "أي سؤال لم يبق دون رد"، مضيفاً: "من الواضح أن العمل على تنفيذ المشاريع الوطنية يتيح مجالا ضخما للتعاون والشراكة وللمبادرات المشتركة لرجال الأعمال الروس والأجانب"، مضيفا أنه يعول على عزم ضيوف المنتدى الاقتصادي على العمل المشترك".