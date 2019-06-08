بوتين بحث مع المستثمرين الأجانب مشاركتهم في المشاريع الوطنية الروسية

أفاد مساعد الرئيس الروسي أندريه بيلووسوف بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ممثلي أوساط الأعمال الأجانب مشاركتهم في تنفيذ المشاريع الوطنية في روسيا، وذلك خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، مشيراً إلى أنه "بوسعي القول إن الاجتماع كله كان مكرسا لمشاركة أوساط الأعمال الأجنبية في المشاريع الوطنية وهذا كان الموضوع الرئيسي الذي نوقش".
ولفت إلى أن "رجال الأعمال طرحوا أسئلة معينة ورد عليها أعضاء الحكومة الروسية"، مشيرا إلى أن "أي سؤال لم يبق دون رد"، مضيفاً: "من الواضح أن العمل على تنفيذ المشاريع الوطنية يتيح مجالا ضخما للتعاون والشراكة وللمبادرات المشتركة لرجال الأعمال الروس والأجانب"، مضيفا أنه يعول على عزم ضيوف المنتدى الاقتصادي على العمل المشترك".
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