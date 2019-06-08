مزقوا جسده أمام المارة.. ننشر التقرير الطبي لضحية واقعة الاعتداء في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية – رامي محمود:

كشف مصدر طبي في مستشفى الطوارئ الجامعي عن تفاصيل إصابة مواطن اعتدى عليه ملثمون في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

وأكد المصدر أن المجني عليه أصيب بكسر مضاعف في عظام الساق اليمنى، بالإضافة إلى وجود آثار لطلق ناري "خرطوش" وكذلك تهتك في أنسجة وأوتار الرسغ الأيمن.

وأضاف المصدر أن المجني عليه مصابًا كذلك بجرح قطعي في فروة الرأس، بالإضافة إلى شرخ في عظام الجمجمة.

الجدير بالذكر أن مصدرًا أمنيًا كشف لـ"الخليج 365"، تفاصيل واقعة إطلاق ملثمين أعيرة نارية من فرد خرطوش والاعتداء بالأسلحة البيضاء على مواطن في شارع قناة السويس بالمنصورة، والتي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لها اليوم الجمعة.

وقال المصدر، إن المواطن الذي جرى الاعتداء عليه يدعى "إيهاب.ا"، مسجل شقي خطر، وكان محبوسًا على ذمة قضية شروع في قتل وخرج من الحبس بتاريخ 3 يونيو 2019، بعد التصالح مع أطراف الواقعة.

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وأضاف أن المعتدى عليه دائم الخلافات ووقعت بينة وبين أحد المتهمين ويدعى "أحمد.ع.ح"، خلافات سابقة، على إثرها أحدث إصابة بالغة في وجهه ما دعا الأخير لترصده والانتقام منه.

وأوضح أن المتهمين ترصدوا المجني عليه وانتظروا مرره من شارع قناة السويس واستوقفوا السيارة التي كان يستقلها واعتدوا عليه بالضرب وأصابوه بطلق خرطوش في ساقه، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسم.

وأشار المصدر إلى أن المجني عليه جرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج للازم.

وتابع، أن جهود فريق البحث في قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء عمار الجداوي، وأحمد أكرم وبإشراف العميد أحمد شوقي، توصلت لتحديد كافة المتهمين وجرى ضبط أحدهم، واعترف بتفاصيل الواقعة وأن هناك آخرين اشتركوا معه، وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عنهم.

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