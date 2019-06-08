الجريمة في أسبوع.. "هجوم العريش واتهام زينة و3 جرائم أسرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد الأسبوع الماضي جرائم تقشعر لها الأبدان، تنوعت أسباب ارتكابها ما بين ذبح طفلة وإصابة أختها بجرح في الرقبة على يد شقيقتيهما الكبرى، ومقتل عامل على يد نجله وشقيقته في سوهاج، وربة منزل تقتل زوجها بعد السحور وتلقي جثته في الشارع والهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

هجوم كمين العريش

قبل دقائق من فجر عيد الفطر المبارك، فوجئ رجال الشرطة في كمين أمني بمدينة العريش بهجوم إرهابي غادر، فبادلوا المهاجمين إطلاق النيران ما أدى لمقتل 5 إرهابيين، واستشهاد 8 من أبطال الشرطة، هم ضابط وأمين، و6 جنود.

الثأر للشهداء لم يتأخر، قُتل 14 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش وتلتها مداهمة قوات الأمن لمزرعة زيتون في المدينة ذاتها ووقع تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين ضُبط بحوزهم عبوة وأحزمة ناسفة.

اتهام زينة بالسرقة

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تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة اتهام الفنانة "زينة" بتحريض خادمة أجنبية على سرقة "إنسيال من الألماس" من داخل فيلا جواهرجي شهير وسيدة أعمال بكمبوند "القطامية هايتس".

"محمد" و"صباح" قتلا والدهما

كشفت مباحث سوهاج غموض العثور على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه في نهر النيل بدائرة مركز العسيرات، جنوبي المحافظة.

ذبح الطفلة "إيمان" ومحاولة قتل أختها

توصل ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أشرف ضيف، إلى ملابسات ذبح طفلة وجرح قطعي برقبة شقيقتها داخل منزلهما بقرية "النخاس" التابعة لدائرة المركز؛ وتبين أن وراء الجريمة شقيقتهما الكبرى.

قتل زوجها خلال نومه

كشفت قوات الأمن في محافظة القليوبية غموض العثور على جثة ملقاة على جانب الطريق في دائرة مركز شبين القناطر، وتبين أن زوجته قتلته في أثناء نومه للتخلص منه.