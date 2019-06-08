واشنطن تطالب المجلس العسكري في السودان بإنهاء العنف ضد المتظاهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إنه على المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وتابع بولتون، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أن الاتحاد الأفريقي أرسل رسالة قوية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وعلى المجلس الإسراع في نقل السلطة إلى حكومة يقودها المدنيون.

وأكد بولتون، أن العالم يراقب.

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وعلق مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الخميس، عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد حتى تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون.

جاء إعلان المجلس بعد اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعد تصاعد العنف في السودان هذا الأسبوع.

وذكر وكيل وزارة الصحة السودانية، الخميس، أن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع الاثنين ارتفع إلى 61 شخصا، فيما تحدثت المعارضة السودانية عن سقوط نحو 108 قتلى.

واتهم المحتجون المجلس العسكري باستخدام "القوة" لفض الاعتصام، الذي أعقبه إلغاء المجلس العسكري اتفاقا على نقل السلطة كان أبرمه مع قادة الحركة الاحتجاجية ينص على فترة انتقالية من 3 سنوات، ودعا لإجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.