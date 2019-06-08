كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوايدو: لا توجد أي خطط لعقد اجتماع جديد مع مادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو، اليوم الجمعة، أن المعارضة الفنزويلية لا تعتزم عقد أي اجتماع

مع ممثلي الرئيس نيكولاس مادورو مرة أخرى في أوسلو في الوقت الحالي.

وقال جوايدو، اليوم، لا توجد أي خطط لعقد اجتماع جديد".

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وأضاف أن المعارضة لا ترى أي معنى للتفاوض إلا إذا قبلت الحكومة مطالبها التي تتلخص في: استقالة

مادورو وإقامة حكومة انتقالية وتنظيم انتخابات شفافة.

واستضافت النرويج اجتماعين بين الجانبين، لكن المعارضة قللت من أهميتهما.