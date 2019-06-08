على عكس الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشية اليوم الجمعة، والتي تفيد بوفاة محمد الوفا، وزير التربية الوطنية في حكومة بن كيران، خرج عادل بن حمزة، القيادي في حزب الاستقلال لنفي الخبر.
وقال بنحمزة القيادي في تدوينة له حسابه في فيسبوك “إن الأخبار التي يتم الترويج لها بخصوص وفاة الوزير السابق محمد الوفا، لا أساس لها من الصحة، وصحته بخير على عكس ما يتم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي”.
والخبر الصحيح، حسب ما حصل عليه “اليوم 24” فإن الأمر يتعلق بوفاة الفقيه مولاي محمد عبد الجليل السباعي الوفا، وهو ابن عم الوفا الوزير السابق والقيادي في حزب الاستقلال.
كانت هذه تفاصيل خبر إشاعة وفاة الوزير السابق الوفا تغزو مواقع التواصل.. وبنحمزة يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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