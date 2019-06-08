حياة الإدريسي: أنا بنت مدرسة أم كلثوم ويصعب على أي كان الانتماء إليها

قالت الفنانة المغربية، حياة الإدريسي، إنها تعشق أم كلثوم، والغناء لها، لأنها مدرسة، ويصعب على أي كان الانتماء إليها.

وأضافت الإدريسي أثناء حلولها ضيفة على برنامج “صباح الخير يا عرب”، يوم عيد الفطر، أن لأي شخص مدرسة يبدأ من خلالها، وأنا اخترت أم الكلثوم، وبقيت فيها، علما أنها صعبة.

وعن غنائها في دار الأوبرا، قالت الإدريسي، إنه فخر لها، كون الغناء هناك مختلف وليس باستطاعة أي فنان، خصوصا أن هناك فرقة موسيقية كبيرة، ومكرفون لا توجد فيه مؤثرات.

وأشارت الفنانة المغربية إلى أنها غنت على مسرح دار الأوبرا عشر مرات، ورجحت أن يكون الأمر غير مسبوق.