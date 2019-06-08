عادت وزارتا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، لتذكر طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وآبائهم وأولياء أمورهم، بأن امتحانات الدورة الربيعية ستجرى ابتداء من يوم الإثنين المقبل.
وقالت الوزارتان في بلاغ مشترك صدر، مساء اليوم الجمعة، إن الامتحانات ستجرى “وفق الجدولة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من طرف الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”.
وأضاف البلاغ، “تنويرا منهما للرأي العام الوطني، فإن الوزارتين بادرتا بتقديم عرض تم تثمينه من طرف الحكومة، يستجيب لكل النقاط المشروعة الواردة في الملف المطلبي للطلبة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن العرض الحكومي، “عرف تقدما ملموسا بالنسبة للنقطتين موضوع الخلاف والمتعلقتين بمباراة الإقامة والسنة السادسة من طب الأسنان، علما أن هاتين النقطتين اللتين لم تكونا مدرجتين في الملف المطلبي الأولي للطلبة لا تكتسيان الصبغة الآنية لكون أجرأتهما لن تتم إلا بعد سنتين”.
وتابع البلاغ، “كما استجابت الوزارتان إلى مبادرات الوساطة التي تقدم بها كل من رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي وجمعيات أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين لإيجاد حل لهذه الوضعية”.
ودعت الوزارتان، طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، إلى الالتحاق بمؤسساتهم وإجراء امتحانات الفصل الثاني وفق البرمجة المحددة لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختيارهم التصعيد والمقاطعة..أمزازي والدكالي لطلبة الطب: التحقوا بمؤسساتكم فالامتحانات تنطلق الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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