المشاهير الوداديون وقرار الكاف

تفاعل مشاهير مغاربة وداديون مع قرار الكاف، الذي ينص على إعادة المباراة، التي جمعت فريق الوداد بالترجي التونسي، برسم إياب دوري أبطال إفريقيا، في دولة محايدة، بعد منافسات الكان.

وكتب حاتم عمور على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “ستتم إعادة النهائي في بلد محايد ألف مبروك للوداد ظهر الحق وزهق الباطل ديما وداد أول من تنبأ بإعادة الماتش”.

الرابور المغربي “ديزي دروس”، معروف بولعه بالوداد، وفي تعليقه على قرار الكاف كتب: “وجب أن يعرف الجمهور أن قرارات الكاف ليست إحقاقا للحق، ولا إنصافا للوداد.. الكاف بكل سهولة يتنصل من مسؤولية ما وقع، ويعلقها على شماعة الدواعي الأمنية، وأراد توجيه النقاش إلى جهة أخرى.. في حين أن المشكل بالأساس هو لماذا لم يكن الفار.. كل هذه القرارات لم تتضمن أدنى إشارة لمشكل الفار، لأنه بكل بساطة إذا أقر الكاف بعدم وجود الفار، وعدم احتساب هدف شرعي للوداد، الذي هو السبب في هذا كله، يعني أن الكاف من يتحمل المسؤولية كاملة، ويقر بفشله في تنظيم النهائي، وعدم حضور مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين.. وهذه القرارات كاملة مجرد هراء، لأن الوداد سيستند لقوانين أخرى لإرجاع حقه”.

وكتب الإعلامي المغربي، رشيد العلالي: “يا فرحة ما تمت.. الكاف تنصف الوداد البيضاوي، وتجرّد الترجي التونسي من لقب أبطال إفريقيا3.

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البخاري، المعروف بمواقفه المتعصبة للفريق الأحمر، اكتفى بنشر تدوينة فايسبوكية كتب فيها: “الحمد لله ومبروك علينا، مبروك العيدين”.

الممثل هشام بهلول، الذي حضر مباراة تتويج الوداد بلقب البطولة الوطنية في الملعب، تفاعل مع القرار بالتدوين على حسابه في موقع التواصل “فايسبوك”، وكتب: “طلبي كودادي من رئيس الوداد الرياضي، الذي أكد بأن ملف الوداد قوي “ويملك تسجيلات أيضا”، وكان متزنا في كل تحركاته برادس، أن يستأنف القرار حتى يلعب اللقاء الفاصل مع الترجي انطلاقا من نتيجة 0/0 نظرا إلى الظلم الذي عشناه بالرباط، وحرماننا من هدف شهد العالم على مشروعيته، وكذلك من ضربة جزاء، فكان جزاء الحكم جريشة توقيف لستة أشهر، وإلا عن أي عدل نتحدث ونحن سنعيد اللقاء مع الترشي الخبيث، وفي جعبته امتياز تسجيل هدف خارج الميدان.. بلا ماتبقاوا طبلو، حقيقة أن السيد لقجع مشكورا كان نعم المدافع ومثالا للوطنية كما عادته، لكن ملف الوداااااااااد راه قوي واللي ماعندوا كاف عندو لالاه الطاس “.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في اجتماعه، أول أمس الأربعاء، في باريس، إعادة إياب المقابلة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، التي تجمع الوداد بالترجي، في بلد محايد، مع عقوبات، منها توقيف حكم الشرط مدى الحياة.