عاجل.. ريال مدريد يتعاقد رسميا مع هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، تعاقده الرسمي مع البلجيكي إيدين هازارد، قادما من تشيلسي الانجليزي، وذلك في أولى صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر النادي الإسباني، صورة رسمية للاعب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يعلن فيه بأن ” هازارت أصبح مادريديستا” أي لاعب ريال مدريد، دون الكشف عن التفاصيل.

إليكم إعلان النادي في انتظار التعرف على التفاصيل: