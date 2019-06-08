تقاعد البرلمانيين والوزراء يعود إلى الواجهة.. مغاربة يهددون بمقاطعة الانتخابات إن لم يتم إلغاؤهما

عاد موضوع تقاعد البرلمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الواجهة من جديد؛ إذ تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك )، تدوينات تناشد الملك بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين.

التدوينة عبارة عن «عريضة شعبية» تداولتها عدة صفحات، ورواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتقول العريضة: “نحن الشعب المغربي لن نصوت في الانتخابات المقبلة إذا لم يتم إلغاء تقاعد الوزراء، والبرلمانيين”.

وتساءل أصحاب هذه التدوينات “كيف يعقل أن الشعب المغربي يعيش حالة من التقشف، في حين يتقاضى بعض البرلمانيين تعويضات سمينة مدى الحياة فقط، لأنه مر يوما من قبة البرلمان؟”.

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والعريضة شبيهة بالحملات السابقة، التي شنها الفايسبكيون المغاربة، قبل سنة، إذ اطلق عدد منهم صفحة في فايسبوك، اسمها “الحملة الشعبية للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين”، وانضم إليها الآلاف.

ودعوا إلى إلغاء نظام معاشات البرلمانيين، لأن الأمر سيكون مفيدا في إصلاح أنظمة التقاعد.

كما أطلق ناشطون عريضة شعبية على موقع “أفاز”، المشهور في مجال العرائض الإلكترونية باسم “عريضة الشعب” لإلغاء معاشات البرلمانيين، والوزراء.