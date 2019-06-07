أكاذيب أردوغان وتورط إيران .. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الجمعة السابع من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز أكاذيب أردوغان: وثيقة جديدة تكشف عن كذب رواية تركيا حول انقلاب 2016 المزعوم، آلاف الجزائريين يحتشدون في الجمعة الـ16 رفضا لرموز نظام بوتفليقة، 5 دلائل على ضلوع إيران في استهداف ناقلات النفط بالخليج العربي، الداخلية المصرية: مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم العريش، المرصد: مقتل 83 في معارك بين الجيش السوري وإرهابيين قرب إدلب.

أما في الاقتصاد، فتطالعون عقوبات أمريكية جديدة على 39 شركة بتروكيماويات إيرانية، بعد 20 يوما على ضربة ترامب.. بوتين يظهر في حرب هواوي، صادرات أمريكا النفطية ترتفع إلى 8.2 مليون برميل يوميا في أبريل، تعثر الاقتصاد الألماني بعد انخفاض الإنتاج الصناعي والصادرات.

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وإلى الرياضة تقرأون: كونتي يطالب برحيل ناينجولان عن إنتر ميلان.

وفي الفن، وفاة عازف البلوز الشهير دكتور جون عن 77 عاما

أما الثقافة فتتابعون: إيلينا فيرانتي.. روائية إيطالية يقرأ العالم رواياتها ولا يعرفها

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 7 يونيو/حزيران 2019.. للاطلاع اضغط هنا.