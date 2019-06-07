مصدر عسكري ليبي: نتقدم صوب طرابلس وخسائر فادحة للمليشيات

أكد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، أن القوات تتقدم على كافة محاور طرابلس رغم الاشتباكات المستمرة في محاور العاصمة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الجمعة: إن "القوات تشتبك مع المليشيات وتجبرهم على التقهقر بمختلف محاور العاصمة، وسط خسائر بشرية فادحة، وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن القوات تتمركز على مشارف القربوللي للتصدي للمليشيات القادمة من مصراتة إلى طرابلس.

وفي وقت سابق أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن مجموعة من مشايخ وأعيان قبائل المنطقة الغربية قاموا بزيارة محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وغرفة عمليات طوفان الكرامة.

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وأصدرت الشعبة بيانا جاء فيه: إن زيارة وجهاء المنطقة الغربية تأتي في إطار دعمهم للقوات المسلحة في معاركها لتحرير العاصمة من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

وأضافت أن الوجهاء وجهوا التحية والتبريكات للقائد العام المشير خليفة حفتر، وأفراد القوات المسلحة العربية الليبية بمناسبة عيد الفطر المُبارك.

في السياق ذاته، أعلنت قبيلة المشاشية الليبية، الثلاثاء، دعمها الكامل للجيش الوطني الليبي في عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

وأطلق الجيش الليبي 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.