المعلمي: إيران مسؤولة عن مهاجمة ناقلات النفط

قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، لدينا قناعة بأن إيران تقف وراء استهداف السفن أمام سواحل الإمارات، وسنتوجه إلى مجلس الأمن بتقرير نهائي حول الهجوم الذي استهدف 4 سفن بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات بالخليج العربي.

وأضاف في لقاء مع قناة العربية الحدث، الجمعة: حريصون على أمن السفن والملاحة وجميع المنشآت النفطية، ولدينا القدرة على منع حدوث أي هجمات أخرى".

وتابع: التقرير المقدم للأمم المتحدة بشأن الهجوم على السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات كان تقنيا ولم يتطرق للجوانب السياسية، والهجوم على السفن بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات نُفذ بإرادة من الأجهزة الأمنية الإيرانية".

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يريد تقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن هجوم إيران على السفن تجارية، والتقرير الأولي حول الهجوم على السفن بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات لقي قبولا عاما في مجلس الأمن.





Advertisements

وأكدت الإمارات والسعودية والنرويج، وهي الدول المتضررة من الهجوم، الجمعة، في إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الهجمات جزء من عملية معقدة ومنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية.

كما وجهت الدول الثلاث الشكر إلى أعضاء مجلس الأمن الذين قدموا دعمهم بالفعل للتحقيق في هذه الهجمات الإرهابية.





ودعت جميع أعضاء المجلس للاطلاع على الأدلة التي حصلت عليها السلطات الإماراتية.

والتزمت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والنرويج بإبقاء أعضاء المجلس على علم بأي نتائج أخرى يتوصل إليها التحقيق الحالي.

وأسفر تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات الأربع والتحليل الكيميائي لقطع الحطام التي تم العثور عليها، عن أنه من المحتمل استخدام ألغام لاصقة في الهجمات التي تمت ضد هذه الناقلات بتاريخ 12 مايو/أيار 2019.