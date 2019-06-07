البحرين ترحب بانتخاب تونس عضوا في مجلس الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، بانتخاب دولة تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة من 2020 إلى 2021 بعد حصولها على 191 صوتا في الانتخابات التي جرت اليوم بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت خارجية البحرين، في بيان، إن انتخابها يعكس تقديرا دوليا رفيعا للنجاحات والإسهامات الملموسة التي حققتها على الساحتين الإقليمية والدولية وتتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأعربت عن خالص تهنئتها لدولة تونس الشقيقة وتمنياتها لها بالتوفيق في الاضطلاع بمهامها، مؤكدة أن هذا الإنجاز الدولي المستحق يصب في صالح القضايا العربية والإسلامية ودعم مختلف أطر العمل الجماعي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والمجتمع الدولي والتوصل لحلول سلمية عادلة ودائمة للأزمات وترسيخ السلام وتحقيق التقدم والتنمية المستدامة لدول وشعوب العالم.
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