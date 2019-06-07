انت الان تتابع ترامب يرى ملامح اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن هناك "احتمالا كبيرا" أن يتم التوصل إلى اتفاق مع المكسيك لضبط المهاجرين ما من شأنه تجنيبها فرض رسوم جمركية عليها.

لكنه حذّر من أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية بين مسؤولين أميركيين ومكسيكيين في واشنطن، فسيتم فرض الرسوم التي تبلغ نسبتها خمسة بالمئة اعتباراً من الاثنين، وهو أمر قد يشكّل ضربة لاقتصاد المسكيك.

وقال ترامب عبر "تويتر" "إذا تمكنّا من إبرام اتفاق مع المكسيك، وهناك احتمال كبير أننا سنقوم بذلك، فسيشترون المنتجات الزراعية بكميات كبيرة فوراً".

وأضاف "في حال لم نتمكن من إبرام الاتفاق، فستبدأ المكسيك بدفع رسوم جمركية نسبتها 5% اعتباراً من الاثنين".

ونشر ترامب التغريدات من طائرته "إير فورس وان" أثناء عودته من أوروبا إلى واشنطن حيث يجتمع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ايبرارد مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية لليوم الثالث لمناقشة مطالب الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات أمنية ضد المهاجرين الوافدين من أميركا الوسطى والذين يدخلون الولايات المتحدة من المكسيك.

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وأشار المسؤول في البيت الأبيض مارك شورت الى أنه سيتم إصدار إخطار قانوني الجمعة ليبدأ فرض الرسوم الاثنين.

لكن شورت، كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس، قال "أعتقد أن هناك إمكانا في حال سارت المفاوضات على ما يرام أن يلغي الرئيس ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وطالبت إدارة ترامب المكسيك مراراً باتخاذ خطوات صارمة لوقف تدفق مئات آلاف المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى عبر الحدود إلى الولايات المتحدة مصرة على ضرورة إغلاق حدودها مع غواتيمالا (جنوب) والموافقة على السماح لطالبي اللجوء بتسجيل طلباتهم داخل الأراضي المكسيكية.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه سيتم فرض رسوم بنسبة خمسة بالمئة اعتباراً من الاثنين على جميع المنتجات التي مصدرها المكسيك التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات. وأضاف أن النسبة سترتفع خمس نقاط مئوية كل شهر لتصل إلى 25 بالمئة حتى الاستجابة لمطالب واشنطن بشأن ضبط حركة الهجرة.

من جهته، قال الرئيس المكسيكي اندرس مانويل لوبيز أوبرادور في وقت السابق الجمعة "أنا متفائل بأننا سنتوصل إلى اتفاق".