خوري: لا إتصالات مع الوطني الحر والتسوية قائمة وباسيل متمسك بها رغم مواقفه

علق مستشار رئيس ​​الحكومة​​ ​​سعد الحريري​​، ​غطاس خوري على السجال الحاصل بين تيار "المستقبل" و"​التيار الوطني الحر​"، متسائلا: "هل تصح السجالات الحاصلة في ظل الانجازات؟"، مشيراً إلى أن "هناك هجومات متعددة من عدة جهات على تيار "المستقبل" وقد تكون مهمة ولكن لن تكون مهمة بقدر المحافظة على الوطن".

وفي حديث تلفزيوني، لفت خوري إلى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري سيعود الاثنين وسيهدئ الامور ولا يمكن أن تبقى كل هذه الاشكالات ولا نرد عليها"، مشيراً إلى أنه "لا اتصالات مع "التيار الوطني الحر" والتسوية بيننا جزء من استمرارية العهد بشكل عام ورغم مواقف رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية باسيل فهو متمسك بالتسوية والحريري هو زعيم المستقبل والموقف الموحد".