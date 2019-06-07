قائد القطاع الغربي في اليونيفيل زار مجدلزون: نعمل لتحسين الظروف الحياتية بهذه المنطقة

أكد قائد القطاع الغربي في ​اليونيفيل​ الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا خلال زيارته بلدة مجدلزون في ​قضاء صور​ أننا "نعمل بشكل جدّي جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية من أجل تحسين الظروف الحياتية في هذه المنطقة من ​الجنوب​".

وتأتي زيارة بيشوتا ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين اليونيفيل والسلطات المحلية والمؤسسات الرسمية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.