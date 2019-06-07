أكد قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا خلال زيارته بلدة مجدلزون في قضاء صور أننا "نعمل بشكل جدّي جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية من أجل تحسين الظروف الحياتية في هذه المنطقة من الجنوب".
وتأتي زيارة بيشوتا ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين اليونيفيل والسلطات المحلية والمؤسسات الرسمية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القطاع الغربي في اليونيفيل زار مجدلزون: نعمل لتحسين الظروف الحياتية بهذه المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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