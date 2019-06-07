النشرة: العثور على سلحفاة كبيرة على المسبح الشعبي بجانب الملعب البلدي بصيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأنه "تم العثور مساء على ​سلحفاة كبيرة​ على المسبح الشعبي بجانب الملعب البلدي وحاول عدد من المواطنين اعادتها الى البحر وعلى الفور ارسل عضو المجلس البلدي كامل كزبر وفد من لجنة البيئة في ​البلدية​ للاهتمام بها".

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