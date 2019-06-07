مراد: اكثر من يؤثر سلبا على مقام رئاسة مجلس الوزراء هم من يدعون حمايته

اسف وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ لأن "أكثر من يؤثر سلبا على مقام ​رئاسة مجلس الوزراء​ هم من يدعون حمايته"، مضيفا:"نصيحة أخوية، تقبلوا النقد واعترفوا بالآخر وأوقفوا تجاذباتكم العقيمة داخل البيت الواحد، لأنها اول ما تلحق الأذى بالوطن والموقع وشاغله".

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