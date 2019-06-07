السعودي حذر أصحاب المقاهي من منع المواطنين ايقاف سياراتهم على كورنيش صيدا البحري

حذر رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أصحاب المقاهي من منع المواطنين من إيقاف سياراتهم للتنزه على كورنيش صيدا البحري لاننا تلقينا العديد من الشكاوى من المواطنين بهذا الخصوص"، مستغرباً "ما ذكره أحد المواطنين الذي إستفسر عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي عما أذا كان صحيحا أن البلدية قامت بتأجير رصيف الكورنيش لأصحاب المقاهي، كما أخبره بذلك أحد أصحاب المقاهي لتبرير منعه للمواطن وعائلته من إيقاف سيارته، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق".
وأشار الى "أن البلدية سمحت لأصحاب المقاهي ولفترة محددة خلال موسم عيد الفطر وتنتهي مساء الأحد 9-6-2019، بوضع طاولات وكراس على جزء من الرصيف كي يشكل ذلك مورد رزق لهم خلال عطلة العيد"، لافتاً إلى أنه "يبدو أن بعض أصحاب المقاهي قد إستغل، وللاسف، هذا السماح دون مراعاة الشروط والمواصفات التي وضعتها البلدية خلال هذه الفترة المؤقتة، وهذ الأمر سيدفعنا مستقبلا لعدم تكرار مثل هذه المبادرة".
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