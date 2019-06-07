هدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​المكسيك​ بأنها ستبدأ دفع الرسوم التجارية بنسبة 5 بالمئة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين ​واشنطن​ و​مكسيكو​ بشأن ​المهاجرين​، مشيراً إلى انه "في حال اتفقنا على الصفقة مع المكسيك – وهناك فرصة جيدة لنتمكن من ذلك – سيبدأون بشراء المنتجات الزراعية الأميركية بوتائر عالية فورا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: المكسيك ستدفع الرسوم اعتبارا من الاثنين إن لم نبرم صفقة المهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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