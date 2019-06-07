ناشيونال جيوغرافيك تصنف شاطئ صور من ضمن أجمل 5 شواطئ في الشرق الأوسط

نشر موقع ناشيونال جيوغرافيك تقريرا عن أجمل شواطئ الشرق الأوسط، وأتى شاطئ مدينة صور من ضمن أجمل 5 شواطئ في الشرق الأوسط وذلك بسبب نقاء مياهه إضافة إلى أنه مقصد للغواصين الذين يأتون إليه لاستكشاف الآثار الرومانية الغارقة.
وصنف الموقع شاطئ مدينة دهب المصرية في المرتبة الأولى، يليه شاطئ أولودينيز في تركيا في المرتبة الثانية، وشاطئ البحر الميت في الأردن في المرتبة الثالثة، ويأتي شاطئ مدينة صور في المركز الرابع، يليه شاطئ كايت في مدينة دبي في الامارات.
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