الخارجية الإيرانية: طهران رفضت مقترحا فرنسيا بشأن إحياء الاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ "رفض إيران اقتراحا فرنسيا بإحياء المفاوضات بشأن برنامجها النووية"، مشيرا إلى أن "توسيع ​الاتفاق النووي​ القائم قد يؤدي إلى انهياره تماما". وحذر من أن "طرح قضايا تتجاوز الاتفاق النووي لا يساعد في إنقاذ الاتفاق، ولكنه سيتسبب بدلا من ذلك بزيادة عدم الثقة بين الجهات"، مشيراً إلى ان "الطرف الأوروبي في الاتفاق غير قادر على الوفاء بالتزاماته"، معتبرا أن "طرح مطالب جديدة سيساعد أميكا فقط في الاقتراب من تحقيق هدفها، وهو انهيار الاتفاق النووي".

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