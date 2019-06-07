مسؤول روسي: مقتل أكثر من 140 إرهابيا خلال محاولة الهجوم على مواقع للقوات السورية

أعلن رئيس مركز المصالحة التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​، ​اللواء​ فيكتور كوبشيشين عن "مقتل أكثر من 140 إرهابيا، خلال محاولة "​هيئة تحرير الشام​" الإرهابية والتشكيلات المتحالفة معها، الهجوم على مواقع ​القوات​ السورية يومي 6 و 7 حزيران".

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