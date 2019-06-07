مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة: حادثة الفجيرة تقع على عاتق إيران

أكد مندوب ​المملكة العربية السعودية​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن "هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم الثاني عشر من أيار 2019 قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الايراني، في شأن رعاية ​الإرهاب​ والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة".

وأوضح المعلمي، في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث عقب إحاطة أعضاء ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، أن "المسؤولية تقع على عاتق ​إيران​".

وحثّ مجلس الأمن على "التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة ​المجتمع الدولي​ بأن لا يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا".