الأمم المتحدة: ظروف مراكز الهجرة في ليبيا مزرية

ندّدت ​الأمم المتحدة​ بـ"الظروف السائدة داخل مراكز احتجاز ​المهاجرين​ في ​ليبيا​"، ووصفتها بـ "المزرية"، مشيرةً إلى "وفاة العشرات منهم بعد إصابتهم بالسلّ، ومعاناة المئات من الجوع، بسبب قلة وجبات الطعام".

وأشارت إلى "وجود حوالي 3400 لاجئ ومهاجر محتجزين في العاصمة ​طرابلس​، التي تحتدم فيها المعارك منذ بداية نيسان الماضي"، موضحةً أن "موظفي الأمم المتحدة، زاروا مؤخرا، مركز احتجاز الزنتان الذي يضم 654 لاجئا ومهاجرا"، مؤكدةً أن "المهاجرين يعاملون هناك بشكل مهين وغير إنساني، ويعاقبون بشكل يشبه التعذيب أحيانا".

وأكدت "وجود نقص في ​المياه​"، مشيرةً إلى أن "المراكز مكتظة وتفوح منها روائح القمامة ومياه المراحيض"، لافتةً إلى أن "بعض المحتجزين يتلقون وجبة واحدة يوميا عبارة عن 200 غرام من المعكرونة. لكن 432 إريتريا محتجزين هناك، منهم 132 طفلا، يتلقون نصف هذه الحصة الضئيلة أساسا. لقد أرسلوا إلى هناك ليموتوا".